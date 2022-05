DIRETTA Milan-Atalanta Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Milan-Atalanta Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 di oggi domenica 15 2022 Milan-Atalanta per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 17° turno del girone di ritorno, 2 giornate al termine. La capolista Milan ha due punti di vantaggio sull’Inter che gioca questa sera alle 20:45 a Cagliari. L’Atalanta cerca punti pesanti per non restare fuori dall’Europa. Attesi a San Siro 75 mila tifosi che trasformeranno lo stadio in una bolgia infuocata!

Di seguito subito le probabili formazioni di Milan-Atalanta e poi andiamo a scoprire dove vedere Milan-Atalanta streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Milan-Atalanta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Florenzi, Romagnoli, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kjaer, Maldini.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Boga, Djimsiti, Mihaila, Pessina, Scalvini, Miranchuk. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Pezzella, Toloi.

Arbitro: Orsato. Guardalinee: Preti e Giallatini. Quarto uomo: Rapuano. VAR: Irrati. Assistente VAR: Dionisi.

Dove vedere Milan-Atalanta in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Milan-Atalanta da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Milan-Atalanta Live Streaming diverso da Rojadirecta

Milan-Atalanta Streaming Gratis sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Milan-Atalanta su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.