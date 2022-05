DIRETTA Cagliari-Inter Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis Serie A

DIRETTA Cagliari-Inter Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 di oggi domenica 15 maggio 2022 Cagliari-Inter per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022, 17° turno del girone di ritorno, 2 giornate al termine. L’Inter ha reagito con carattere alla sconfitta nel recupero del 20° turno di campionato al ‘Dall’Ara’ di Bologna. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno superato prima l’Udinese alla Dacia Arena e poi l’Empoli a San Siro con una rimonta dallo 0-2 dopo pochi minuti al 4-2 finale. Soprattutto, in settimana hanno vinto la Coppa Italia battendo la Juventus in finale. Inoltre l’Inter, che due punti in meno del Milan prima dell’inizio di questo turno, scenderà in campo conoscendo il risultato di Milan-Atalanta delle 18.

Di seguito subito le probabili formazioni di Cagliari-Inter e poi andiamo a scoprire dove vedere Cagliari-Inter streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Cagliari-Inter

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Rog, Lykogiannis; Baselli; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Agostini. A disposizione in panchina: Aresti, Goldaniga, Walukiewicz, Carboni, Marin, Deiola, Nandez, Dalbert, Pereiro, Keita.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J Correa, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

Arbitro: Doveri di Roma. Guardalinee: Ranghetti e Vivenzi. 4° Uomo: Massimi. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Zufferli.

Dove vedere Cagliari-Inter in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Cagliari-Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Cagliari-Inter Live Streaming diverso da Rojadirecta

Cagliari-Inter Streaming Gratis sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Cagliari-Inter su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.