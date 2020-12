CAGLIARI INTER Streaming Alternative, dove vederla in Diretta Video Online

Cagliari Inter streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 12:30 di oggi domenica 13 dicembre 2020, per la 11a giornata di Serie A. Il Cagliari recupera Simeone, Nandez e Pereiro, tutti negativizzatisi al coronavirus: solo il Cholito dovrebbe tuttavia essere a disposizione e giocarsela con Pavoletti per una maglia al centro dell’attacco. Marin e Rog formeranno la coppia mediana, in difesa Faragò e Lykogiannis terzini (out Tripaldelli), con Walukiewicz e Carboni centrali. Zappa giostrerà ancora nel terzetto dei trequartisti, assieme a Joao Pedro e Sottil.

L’Inter risponde con Lukaku e Sanchez punte del 3-5-2 di Conte, con Lautaro verso la panchina. Darmian e Perisic sono favoriti come esterni di centrocampo, in mezzo Gagliardini con Brozovic, mentre per la terza maglia potrebbe spuntarla Eriksen, visto che Barella ha ancora problemi alla caviglia e Sensi non è al meglio. Retroguardia composta da D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, davanti all’estremo difensore Handanovic.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Klavan, Luvumbo, Ounas, Godin, Nandez.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal.