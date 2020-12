NAPOLI SAMPDORIA Streaming: dove vederla in Diretta Video Online, Sky o DAZN?

Napoli-Sampdoria in tv e streaming: orario formazioni e dove vederla. Alle 15 di domenica 13-12-2020 Sky trasmetterà in diretta Napoli-Sampdoria streaming. Partita valida per la 11a giornata di Serie A di calcio. Il Napoli, che in settimana ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, è reduce da 3 vittorie e una sconfitta in campionato nelle ultime 4 giornate, mentre la Sampdoria ha riportato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Malcuit, Osimhen, Hysaj, Rrahmani.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; A Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bereszynski, Gabbiadini, Keita Balde.

Vedere Napoli-Sampdoria Streaming Gratis Diretta Live Serie A.



Tra poco possiamo vedere Napoli-Sampdoria in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport (Canale 253) anche in alta definizione HD. Sky mette a disposizione streaming calcio gratis per gli abbonat con l’app Sky Go (link skygo.sky.it).

Sky Go è un servizio di streaming online messo a disposizione ai propri clienti che vedere in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi mobili come smartphone e tablet. Quindi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. via app per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

