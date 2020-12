DIRETTA GENOA JUVENTUS Streaming Gratis, dove vedere la partita del Ferraris

Genoa Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 18 di oggi domenica 13 dicembre 2020 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 11esima giornata di Serie A. La Juve è a caccia del secondo successo consecutivo in campionato dopo il derby con il Torino vinto in rimonta grazie alle reti di McKennie e Bonucci, il terzo considerando l’impresa al Camp Nou nel segno di Cristiano Ronaldo. L’obiettivo è ridurre il gap dalla capolista Milan, distante sei lunghezze. Scopri dove vedere Genoa Juventus streaming gratis.

La Juventus è la squadra che ha subito meno tiri in assoluto nello specchio della porta nei Top-5 campionati europei in corso (23) e quella che ne ha subiti meno in media (2,56 a match) dietro a Real Sociedad (2,17) e Athletic Bilbao (2,27)

Le formazioni di Genoa Juventus che probabilmente vedremo in campo oggi:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Radovanovic, Rovella, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca. Allenatore Maran.

A disposizione: Paleari, Zima, Dumbravanu, Czyborra, Lerager, Zajc, Behrami, Melegoni, Shomurodov, Caso, Pjaca, Destro.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo.

A disposizione: Buffon, Israel, Danilo, Frabotta, Dragusin, Arthur, Bentancur, Ramsey, Portanova, Bernardeschi, Da Graca, Morata.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Vedere Genoa Juventus Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Genoa Juventus in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.