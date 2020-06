DIRETTA GENOA JUVENTUS Streaming Gratis, dove guardare la partita oggi 30 giugno 2020

Genoa Juventus streaming e diretta video a partire dalle ore 21:45 di oggi martedì 30 giugno 2020 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 29esima giornata di Serie A. Dal 2013/14 in avanti la Juventus ha perso tre trasferte su sei contro il Genoa (3V), contro nessuna squadra ha ottenuto più sconfitte esterne nel periodo in Serie A. Scopri dove vedere Genoa Juventus streaming gratis.

La Juventus non ha subito gol nelle ultime tre partite di campionato, non fa meglio in Serie A dal dicembre 2018 (sei di fila in quel caso). Il Genoa ha subito ben sette gol nelle ultime due partite casalinghe in Serie A, contro Lazio e Parma: una rete in più che nelle precedenti cinque gare interne. Il Genoa è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha incontrato in casa la squadra prima in classifica in Serie A: due successi contro la Juventus, un pareggio e una sconfitta contro il Napoli.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago, Pinamonti.

Allenatore Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Criscito, Radovanovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Vedere Genoa Juventus Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Genoa Juventus in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.