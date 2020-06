TORINO LAZIO Streaming Online, dove vederla in Diretta Video

Torino Lazio streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 19:30 di oggi 30 giugno 2020, per la 29a giornata di Serie A. La prossima sarà la gara numero 150 della Lazio dall’arrivo del tecnico Simone Inzaghi in Serie A (83V, 29N, 37P). E’ inoltre vicino alle 300 reti segnate dai biancocelesti in campionato da quando è alla guida del club (296).

Il primo gol di Alex Berenguer del Torino in Serie A è arrivato proprio contro la Lazio nel dicembre 2017. Andrea Belotti del Torino ha segnato nelle ultime due partite di campionato: solo due volte in carriera in Serie A l’attaccante classe ‘93 ha trovato la rete in tre presenze consecutive: nell’aprile 2017 e nel dicembre 2016.

Dove Vedere Torino Lazio Streaming Gratis Link: alternativa a Rojadirecta e Diretta TV.

Torino Lazio sarà visibile con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La partita sarà disponibile su Sky. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Torino Lazio non viene trasmessa in chiaro. Per la tua connessione a Internet c’è sempre l’ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Torino Lazio Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Longo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli, Zaza.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Luiz Felipe, Leiva, Lulic.