DIRETTA Torino-Lazio Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla con iPhone e Android

Torino-Lazio streaming con DAZN e Sky. Torna la Serie A per la 2a giornata di campionato, con il match tra Torino e Lazio: fischio d'inizio alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito probabili formazioni, dove vedere Torino-Lazio in tv e in streaming.

TORINO (3-4-2-1) – V Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Adopo, Vojvoda, Lazaro, Linetty, Segre, Pellegri, Ilkhan.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Ciro Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Adamonis, Magro, Gila, Casale, Radu, Hysaj, Marcos Antonio, Luis Alberto, Vecino, Romero, Cancellieri, Pedro.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Guardalinee: Tolfo e Capaldo. Quarto uomo: Marinelli. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: S Longo.

Torino-Lazio sarà visibile in diretta TV su DAZN e nei seguenti canali Sky: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Si gioca in contemporanea a Udinese-Salernitana e prima delle partite delle ore 20:45 che sono Inter-Spezia Streaming e Sassuolo-Lecce.

Torino-Lazio in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN e Sky Go, visibili con smart tv di ultima generazione compatibili, e quindi su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il pre-partita di Torino-Lazio live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali dell’incontro di calcio. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

La sfida tra biancocelesti e granata promette spettacolo. I numeri raccontano di 16 reti realizzate negli ultimi quattro confronti di campionato in casa del Toro. Una media precisa di 4 gol a partita.

Torino-Lazio streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming

Ciro Immobile ha segnato sette gol nelle sue ultime sette sfide contro il Torino in Serie A (a cui si aggiunge un assist nel giugno 2020). L’attaccante della Lazio ha un passato in maglia granata, con cui ha realizzato 27 reti in 47 presenze di Serie A tra il 2013 e il 2016.

