DIRETTA Inter-Spezia Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla con Tablet e PC

Inter-Spezia streaming con DAZN e Sky (senza Rojadirecta Online). Torna la Serie A dopo l’inizio della scorsa settimana. Per la 2a giornata di campionato, alle 20:45, si affrontano sul campo del Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) l’Inter di Inzaghi e lo Spezia di Gotti.

Lo Spezia è sia la squadra che ha subito più interruzioni alte delle proprie sequenze nel primo turno di campionato (21), che una delle due formazioni (al pari del Bologna) che ha subito più recuperi offensivi (13). L’Inter è la squadra che ha registrato più passaggi riusciti nella prima giornata di questa Serie A, 523 – all’Inter anche il giocatore che nei primi 90 minuti stagionali conta più passaggi riusciti dell’intero torneo (91 per Milan Skriniar). Di seguito le probabili formazioni di Inter-Spezia:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Amian, Antiste, Ferrer.

Arbitro: Ghersini.

Federico Dimarco è stato il giocatore ad effettuare più cross su azione nel primo turno di questo campionato (otto); nessun difensore ha invece mandato più volte un compagno al tiro su azione di gioco rispetto a Matteo Darmian (tre volte, come Biraghi e Stojanovic). Andiamo adesso a scoprire come seguire Inter-Spezia in tv e streaming.

Dove vedere Inter-Spezia in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Inter-Spezia sarà visibile in diretta TV su DAZN e nei seguenti canali Sky: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Dove Vedere Inter-Spezia Streaming Gratis senza Rojadirecta



Inter-Spezia in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN e Sky Go, visibili con smart tv di ultima generazione compatibili, e quindi su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il pre-partita di Inter-Spezia live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali dell’incontro di calcio. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Lo Spezia è l’unica formazione contro cui Lautaro Martínez ha servito più di un assist in Serie A (tre) – più in generale l’attaccante dell’Inter ha preso parte a cinque reti in quattro sfide contro i liguri: nella scorsa stagione ha sia segnato che fornito un passaggio vincente in entrambe le sfide stagionali.

Inter-Spezia Streaming link diverso da Rojadirecta Live

Inter-Spezia streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming

Alla prima giornata contro l’Empoli, M’Bala Nzola ha ritrovato il gol in Serie A che gli mancava dal 20 novembre 2021 – risale invece al gennaio 2021 l’ultima occasione in cui l’attaccante dello Spezia ha segnato per due presenze consecutive nella competizione.

Ricordiamo che la partita Inter-Spezia streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Per vedere Inter-Spezia streaming alternativa a Rojadirecta ? Potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.