Genoa-Juventus Streaming Live Alternativa a Roja TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Genoa-Juventus Streaming Live invece di Rojadirecta. Il kickoff del match della 36a giornata di Serie A TIM, è in programma venerdì 6 maggio 2022 alle 21:00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi in Genova. Di seguito subito le probabili formazioni di Genoa-Juventus:

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Melegoni, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro. Allenatore Blessin. A disposizione in panchina: Semper, Vodisek, Hefti, Criscito, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Portanova, Cambiaso, Gudmundsson, Hernani, Yeboah.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Zakaria, Bernardeschi, Aké, Morata.

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Ranghetti e Vivenzi. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Abisso. Assistente VAR: Di Iorio.

Dove vedere Genoa-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta



Genoa-Juventus da vedere in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Genoa-Juventus in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il pre-partita di Genoa-Juventus live inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Genoa-Juventus Streaming link diverso da Rojadirecta Live

Genoa-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Genoa-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Non ci sono altre alternative per vedere Genoa-Juventus streaming.