Diretta Milan-Parma Alternative: dove vederla in tv e in streaming, orario e formazioni

Milan Parma streaming e tv (con tutte le alternative a Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle 20:45 di oggi domencia 13 dicembre 2020, per la 11a giornata di Serie A allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). La striscia vincente del Milan non accenna a fermarsi. I rossoneri hanno ottenuto il primo posto nel girone di Europa League e sono in vetta in Serie A. Adesso, gli uomini di Pioli, sfidano il Parma con l’obiettivo di infilare il quinto successo consecutivo tra campionato e la seconda competizione europea.

Dove Vedere Milan Parma Streaming Gratis e Diretta TV con alternativa a Rojadirecta.

Milan Parma in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite), anche in alta definizione. A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Milan Parma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Milan-Parma, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, A Donnarumma, Dalot, Duarte, Musacchio, Kalulu, Conti, Krunic, Tonali, Saelemaekers, Leao, Hauge.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho, Cornelius. Allenatore Liverani.

A disposizione: Colombi, Balogh, Pezzella, Valenti, Busi, Brugman, Cyprien, Sohm, Camara, Nicolussi Caviglia, Brunetta, Inglese.

Arbitro: Fourneau di Roma.