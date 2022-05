Juventus-Lazio Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Lazio Streaming Live invece di Rojadirecta. Il kickoff del match della 37a giornata di Serie A TIM, è in programma questa sera lunedì 16 maggio 2022 alle 20:45 allo stadio “Juventus Stadium” di Torino. Di seguito subito le probabili formazioni di Juventus-Lazio:

Juventus (4-2-3-1): Szcesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Paulo Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Zuelli, Aké, Cuadrado, Kean.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Radu, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Leiva, Raul Moro, Romero, Cabral.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Prenna e Cecconi. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Aureliano, Assistente VAR: Zufferli.

La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di campionato contro la Lazio (1N, 2P); in generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria. La Lazio è la squadra contro cui la Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto più successi in Serie A: 10, in 11 precedenti (1P).

Sarà la serata di addio davanti ai propri tifosi da parte di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. I tifosi Bianconeri avranno anche la possibilità di salutare, per la prima volta come avversario allo Stadium, Maurizio Sarri, che è stato l’ultimo allenatore a far vincere uno scudetto alla Juventus, due anni fa.

Dove vedere Juventus-Lazio in Diretta TV alternativa a Rojadirecta



Juventus-Lazio da vedere in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Juventus-Lazio in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il pre-partita di Juventus-Lazio live inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Juventus-Lazio Streaming link diverso da Rojadirecta Live

Juventus-Lazio streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Lazio streaming.