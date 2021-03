Diretta JUVENTUS LAZIO Streaming Alternativa TV: dove vedere Morata vs Correa

Tutto pronto per vedere Juventus Lazio streaming alternativo a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis. Si gioca oggi sabato 6 marzo 2021 allo Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

La Vecchia Signora riceverà la Lazio a soli tre giorni dalla rivincita con il Porto, nella quale cercherà un posto nei quarti di finale di Champions League. I Bianconeri, vincitori degli ultimi nove scudetti, sono i protagonisti di una stagione irregolare in Serie A, che attualmente li vede al quarto posto con 49 punti e 10 punti di distacco dalla capolista Inter.

La squadra di Andrea Pirlo continuerà senza gli infortunati Arthur, Bentancur, Chiellini, De Ligt, Paulo Dybala e Paulo Dybala. Recuperato invece il colombiano Juan Guillermo Cuadrado. A livello individuale, invece, Cristiano Ronaldo resta in ottima forma e con 20 gol guida la classifica Capocannonieri del Calcio italiano.

I torinesi arrivano dal 3-0 allo Spezia con le reti del fuoriclasse portoghese, Federico Chiesa e Álvaro Morata e pareggiando 1-1 con l’Hellas Verona. La Serie A e la Champions League sono due obiettivi della Juve e compaiono entrambe in un breve periodo di giorni in cui basta vincere per mantenere l’illusione di entrambi i trofei.

Dove Vedere Juventus Lazio Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Juventus Lazio in diretta tv con i canali digitali di DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Juventus Lazio sarà disponibile alla visione in diretta streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Lazio streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Juventus Lazio Formazioni: non solo FantaCalcio

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Frabotta. Indisponibili: Arthur, Bentancur, Chiellini, De Ligt, Paulo Dybala.

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Joaquín Correa, Ciro Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lazzari, Luiz Felipe, Radu.