Diretta JUVENTUS-LAZIO Streaming Live, dove vedere il posticipo in TV e sul Web

Tutto pronto per vedere Juventus Lazio streaming alternativo a Rojadirecta. Si gioca lunedì 20 luglio 2020 allo Stadium di Torino con fischio d’inizio della partita, previsto alle ore 21:45. Bianconeri sempre più vicini alla conquista del nono scudetto consecutivo che sarebbe anche il primo per Maurizio Sarri come allenatore.

La Lazio è la vittima preferita in Serie A di Gonzalo Higuaín: 12 gol in 10 partite per l’attaccante della Juventus. Il giocatore argentino ha trovato la rete nell’ultima gara contro il Sassuolo e potrebbe segnare per due presenze di fila in campionato per la prima volta da ottobre 2018 con la maglia del Milan.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile non segna da tre partite di campionato. Dal suo arrivo alla Lazio, ha avuto solamente tre strisce di almeno quattro partite a secco, l’ultima a maggio 2019 (sette presenze senza marcature).

Dove Vedere Juventus Lazio Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta



Juventus Lazio in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, Canale 255 Satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky, inoltre, Juventus Lazio sarà disponibile alla visione in diretta streaming onnline grazie all’app di Sky Go. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Lazio streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Formazioni Juventus Lazio Live Streaming



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Bernardeschi. Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Khedira.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milenkovic-Savic, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Patric. Indisponibili: Correa, Lucas Leiva, Lulic, Marusic, Radu, Luis Alberto, Jony.