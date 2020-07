Guardare in diretta ROMA INTER Streaming: come dove quando

Tutto pronto per vedere Roma Inter streaming alternativo a Rojadirecta. Si gioca domenica 19 luglio 2020 allo stadio Olimpico con fischio d’inizio della partita, previsto alle ore 21:45. L’Inter ha recuperato quattro punti alla Juventus dopo aver battuto Torino e SPAL. Adesso ha la possibilità di alzare l’asticella sperando nella Lazio, magari anche solo per puntare al secondo posto e guardare alla prossima stagione con maggiore fiducia.

Dove Vedere Roma Inter Streaming Gratis legale e non con Rojadirecta



Roma Inter in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite, Canale 255 Satellite). Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky, inoltre, Roma Inter sarà disponibile alla visione in diretta streaming onnline grazie all’app di Sky Go. Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Roma Inter streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Formazioni ufficiali Roma Inter

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fazio, Mirante, Santon.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi, Vecino.