DIRETTA ROMA INTER Streaming Alternativa Internet, dove vederla con Dzeko e Lukaku

Roma Inter streaming e diretta video a partire dalle ore 12:40 di oggi domenica 10 gennaio 2021 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Sfida di alta classifica all’Olimpico tra Roma e Inter, che devono cercare di rispondere alla vittoria del Milan capolista: partita della 17a giornata di Serie A. L’Inter ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Serie A contro la Roma (5N, 5P): 3-1 nell’agosto 2017, con Luciano Spalletti in panchina. La Roma è imbattuta da 12 gare casalinghe di campionato (9V, 3N), la sua serie senza sconfitta in casa più lunga da febbraio 2017, in cui arrivò a quota 24. Scopri dove vedere Roma Inter streaming gratis.

L’Inter è la squadra che vanta il primato sia nei gol sugli sviluppi di corner (sette), che di testa (otto) in questo campionato: situazioni di gioco da cui è nata la rete di Stefan de Vrij nell’ultima gara, contro la Sampdoria.

Le formazioni di Roma Inter che probabilmente vedremo in campo oggi:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Fazio, Mirante, Pedro, Santon, Zaniolo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Vedere Roma Inter Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Pinamonti, Vecino.

Roma Inter in diretta tv su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv (link www.nowtv.com), il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.