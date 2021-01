DIRETTA MILAN TORINO Streaming Alternativa a ROJADIRECTA, dove vederla con Kessié e Belotti

Milan Torino streaming e diretta video a partire dalle ore 20:45 di oggi sabato 9 dicembre 2021 con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Anticipo della 17esima giornata di Serie A. Il Milan ha subito sette degli ultimi nove gol in Serie A nei secondi tempi, cinque dei quali nei primi 20 minuti di gioco dopo l’intervallo. L’attuale tecnico del Torino Marco Giampaolo è l’allenatore con la media più bassa di punti a partita sulla panchina del Milan negli anni 2000 in Serie A: 1.29 (7P: 3V, 4P). Scopri dove vedere Milan Torino streaming gratis.

Il Milan è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 25 gare di campionato contro il Torino (12V, 11N), anche se tuttavia le uniche due sconfitte dei rossoneri nel parziale sono arrivate nei tre precedenti più recenti.

Le formazioni di Milan Torino che probabilmente vedremo in campo oggi:

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Krunic, Rebic, Saelemaekers, Calhanoglu.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti.

Allenatore Giampaolo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Zaza.

Milan Torino in diretta tv su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv (link www.nowtv.com), il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.