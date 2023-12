DIRETTA Juventus-Napoli Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis oggi alle 20:45

Dove vedere Juventus-Napoli Streaming Live. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 8 dicembre 2023 come primo anticipo della 15esima giornata del campionato di Serie A, edizione 2023-2024.

La Juventus di Allegri (seconda in classifica con 33 punti, 2 in meno dell’Inter) e il Napoli di Mazzarri (quinta con 24 punti assieme alla Roma) si affrontano nel grande match di Serie A. La Juventus è in corsa per il titolo e si trova a soli due punti dalla prima posizione occupata dall’Inter. Il Napoli sta cercando di rimanere nella zona Champions.

La Juventus è imbattuta in casa con 5 vittorie e 2 pareggi in questo campionato. L’ultima vittoria della Juventus contro il Napoli risale a due anni e mezzo fa. Le possibili formazioni vedono il recupero di Danilo e Locatelli per la Juventus, mentre il Napoli sta valutando diverse opzioni.

Probabili formazioni Juventus-Napoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Mancini, Kean, Huijsen, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Mario Rui, Olivera. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Peretti-Perrotti. IV uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Dove vedere Juventus-Napoli in TV

Juventus-Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dello Stadium di Torino basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Dove vedere Juventus-Napoli Streaming Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Juventus-Napoli streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Napoli streaming.