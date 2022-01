DIRETTA Juventus-Napoli Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus-Napoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi 6 gennaio per la 20a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Una sequenza di cinque partite senza sconfitte (4 vittorie, 1 pareggio) in Serie A prima della sosta invernale ha riportato la Juventus in lizza per la qualificazione ad una competizione europea, il che suggerisce che il 2022 potrebbe essere un anno positivo per i ‘Bianconeri’. In tutte e cinque queste partite, sono stati in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo, anche se farlo di nuovo qui non garantirà nulla, poiché la sconfitta per 2-1 nello scontro diretto all’inizio di questo mandato ha visto la Juventus esattamente in vantaggio per quello stesso identico risultato alla fine del primo tempo. Di seguito subito le probabili formazioni di Juventus-Napoli:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulé.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Elmas; Politano, Mertens, Lorenzo Insigne; Petagna. A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Vergara. Allenatore Domenichini

Arbitro: Sozza di Seregno (Giallatini-Preti).

Dove vedere Juventus-Napoli in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Juventus-Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la sfida dello Stadium di Torino basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Juventus-Napoli Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Juventus-Napoli streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Napoli streaming.