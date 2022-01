DIRETTA Milan-Roma Streaming Live Alternativa TV, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Milan-Roma Streaming Live invece di Rojadirecta. Prima di Juventus-Napoli delle 20:45 si gioca a San Siro (Milano) a partire dalle ore 18:30 italiane di oggi giovedì 6 gennaio 2022 anche Milan-Roma per la 20a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. La squadra di Stefano Pioli, al secondo posto in classifica, ospita al “Giuseppe Meazza” di San Siro la squadra di José Mourinho imbattuta da tre partite di fila. Di seguito subito le probabili formazioni di Milan-Roma:

Le formazioni di Milan-Roma

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Kessié, Ballo-Touré, Kjaer, Pellegri, Plizzari, Tatarusanu, Romagnoli, Tomori, Calabria.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Borja Mayoral, Darboe, Diawara, El Shaarawy, Fuzato, Spinazzola.

Arbitro: Chiffi di Padova (Vivenzi-Ranghetti).

Dove vedere Milan-Roma in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Milan-Roma da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Zlatan Ibrahimovic ha realizzato 11 gol contro la Roma in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione; quella giallorossa è la squadra contro cui l’attaccante del Milan ha realizzato più marcature multiple nel massimo campionato (quattro, di cui tre con i rossoneri).

Milan-Roma Live Streaming diverso da Rojadirecta

Milan-Roma streaming sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com), piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet. A pagamento per tutti con NOW. Non ci sono altre alternative per vedere Milan-Roma streaming.

Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Milan-Roma su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.