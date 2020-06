DIRETTA JUVENTUS-NAPOLI Streaming Gratis Finale Coppa Italia , dove vederla in Video Online

Come vedere Juventus Napoli Streaming Gratis Diretta TV. Il Napoli vuole bissare il successo ottenuto nel 2012, quando in un’altra finale di Coppa Italia, riuscì a battere la Juventus (risultato 2-0) vincendo il titolo. La Juventus proverà a conquistare la 14esima Coppa Italia: ne ha vinte 4 di fila tra il 2015 e il 2018. Per la Juventus sarà la 19esima finale, record assoluto davanti alle 16 della Roma. Per il Napoli sarà la decima. Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Juventus Napoli, partita di calcio delle 21:00 di oggi venerdì 12 giugno 2020.

Diretta Juventus Napoli Streaming Gratis: formazioni fantacalcio.



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mário Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: Ospina (1). Indisponibili: Manolas.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, CR7 Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Higuain, Demiral.

Arbitro: Daniele Doveri.

Vedere Juventus Napoli Live Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



La partita di calcio Juventus Napoli si può vedere in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. A disposizione streaming calcio gratis Rai Play, che permette di vedere in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Juventus Napoli in diretta su Radio Rai 1.