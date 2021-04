DIRETTA JUVENTUS NAPOLI Streaming Alternativa TV, dove vederla Gratis

Juventus Napoli streaming e diretta video a partire dalle ore 18:45 di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido come recupero della 3a giornata di Serie A 2020-2021. Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, ex storici compagni di squadra nel Milan e nella Nazionale campione del mondo a Germania 2006, arrivano alla sfida appaiati in classifica, a quota 56 punti, e si giocano una fetta importante del proprio futuro e della qualificazione in Champions League. Tra le fila bianconere non saranno a disposizione Bonucci e Bernardeschi, risultati positivi al Coronavirus. Scopri dove vedere Juventus Napoli streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. A disposizione in panchina: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Alex Sandro, Dragusin, Di Pardo, Arthur, Fagioli, Ramsey, Kulusevski, Dybala. Indisponibili: Bonucci e Bernardeschi per Covid.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens.

Allenatore Gattuso. A disposizione in panchina: Meret, Contini, Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Politano, Osimhen, Petagna, Cioffi. Indisponibili: Ghoulam.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1 (VAR: Luigi Nasca).

Vedere Juventus Napoli Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta



Juventus Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite).

Grazie a SkyGo (link skygo.sky.it) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Disponibile anche su Now Tv (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti. Ulteriore alternativa per vedere Juventus Napoli streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.