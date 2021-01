DIRETTA JUVENTUS NAPOLI Streaming Gratis, dove vedere la Supercoppa Italiana 2021

Juventus Napoli streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali della Rai in chiaro. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si aggiudica la Supercoppa italiana, tra la vincitrice dell’ultimo scudetto (Juventus) e la vincitrice dell’ultima Coppa Italia (Napoli). Pirlo è alla caccia del suo primo trofeo sulla panchina bianconera. Gattuso ha l’opportunità di vincere il secondo su quella azzurra, dopo la Coppa Italia conquistata a spese dei bianconeri lo scorso giugno. Scopri dove vedere Juventus Napoli streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso.

Vedere Juventus Napoli Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Juventus Napoli in diretta tv con Rai Uno in chiaro. Grazie a Rai Play (Link www.raiplay.it) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Ulteriore alternativa per vedere Juventus Napoli streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live. Rojadirecta TV e TarjetaRojaOnline Gratis non sono autorizzate a trasmettere l’evento streaming.