DIRETTA Napoli-Inter Streaming Live Alternativa Online TV, come vedere Gratis la Sfida Scudetto di Serie A

DIRETTA Napoli-Inter Streaming Alternativa a Rojadirecta TV: tutte le informazioni su come vedere il big match della 25a giornata di Serie A su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Napoli-Inter si gioca oggi alle ore 18:00 italiane allo stadio “Diego Armando Maradona”. Il Napoli di Luciano Spalletti ospita in casa l’Inter capolista di Simone Inzaghi oggi squalificato. Un big match importantissimo in chiave scudetto: vincendo gli azzurri balzerebbero momentaneamente in vetta alla classifica a +2 dalla Beneamata.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

I campani sono reduci dal 2-0 contro il Venezia, quinto risultato utile consecutivo (quattro vittorie e un pareggio), ma ora dovranno rispondere presente contro la prima della classe. Lautaro e compagni, che devono recuperare la gara contro il Bologna al Dall’Ara, vogliono invece tornare a correre dopo il ko in rimonta dello scorso turno nel derby.

Koulibaly e Anguissa, come afferma la Gazzetta dello Sport, si sono regolarmente allenati in gruppo, ma mentre il senegalese campione d’Africa dovrebbe tornare titolare, il centrocampista camerunese partirà dalla panchina. Intanto, dopo un consulto, è stato deciso per Lozano una terapia conservativa alla spalla destra: nessun intervento chirurgico. L’idea di Spalletti per l’attacco: Politano, Zielinski e Insigne dietro a Osimhen. Considerando solo il girone di ritorno, il Napoli viaggia più veloce di tutti.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Anguissa, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi deve fare i conti con un’infermeria ancora abbastanza affollata. Out Correa, Gosens, Bastoni e Vecino. Dimarco in vantaggio su D’Ambrosio in difesa, Dzeko su Sanchez in attacco. Prima convocazione per Caicedo. Il miglior attacco, quello nerazzurro, sfida la difesa del Napoli, la meno perforata del campionato.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi (squalificato, in panchina Farris). A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Kolarov, Vidal, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Carboni, Sanchez, Gagliardini, Caicedo.

Arbitro: Daniele Doveri. Guardalinee: Costanzo-Bindoni. Quarto Uomo: Cosso. Var: Di Paolo. Assistente Var: Valeriani.

Dove vedere Napoli-Inter in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Napoli-Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per seguire la partita basterà scaricare l’app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Sarà Pierluigi Pardo a raccontare la sfida del Maradona su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Massimo Ambrosini.

Un primo segnale della riscossa dell’Inter è arrivato in settimana, con il risultato di 2-0 (di Dzeko e Sanchez le reti) sulla Roma che è valso la semifinale di Coppa Italia, dove sarà nuovamente sfida ai rossoneri. Ora, però, tocca tornare al successo anche in campionato, per cercare di blindare il primato e allontanare le contendenti per lo scudetto.

Napoli-Inter Streaming diverso da Rojadirecta Live

Per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) sarà disponibile Napoli-Inter streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook.

A trent’anni Insigne ha deciso di provare l’esperienza in Canada, ma non vuol dire che abbia meno fame di calcio: “All’eta? non penso. Quando mi accorgero? di non star bene fisicamente, lascerò perdere. Vedendo Ibra a quarant’anni, viene la voglia. Per l’addio di Totti ho pianto. So che quando toccherà a me, starò male. Non voglio pensarci”.

Napoli-Inter Streaming TV: Sky o Dazn? Dove vederla in alternativa a Rojadirecta in italiano

Non si può guardare Napoli-Inter Rojadirecta Online o Pirlot TV perchè questi siti web sono considerati illegali in Italia. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Inter streaming.

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che a fine stagione lascerà per trasferirsi ai canadesi del Toronto: “Qualcuno non mi ha mai compreso al cento per cento”, ha detto il fantasista partenopeo in un’intervista alla rivista Undici. “Chi mi conosce davvero, sa come sono fatto”.

Video Highlights della partita di andato Inter-Napoli 3-2