DIRETTA NAPOLI-INTER Streaming Gratis Coppa Italia, dove vederla in Video Online

Come vedere Napoli Inter Streaming Gratis Diretta TV. Da questa gara di ritorno di semifinale Coppa Italia TIM CUP uscirà la sfidante della Juventus nella finale di mercoledì prossimo. Il Napoli di Gattuso ha vinto all’andata 0-1 sull’Inter di Conte che, questa sera, cerca il miracolo della rimonta.

A che ora si gioca Napoli-Inter Coppa Italia Streaming e TV.

Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Napoli Inter, partita di calcio delle 21:00 di oggi sabato 13 giugno 2020. In Coppa Italia è la tredicesima volta che si affrontano con l’Inter che ha vinto sei incontri contro i quattro del Napoli. Il tabù San Paolo è stato sfatato il 6 gennaio di quest’anno quando la squadra di Conte ha battuto gli azzurri dopo 22 anni grazie alla doppietta di Lukaku e il gol di Lautaro.

Diretta Napoli-Inter Streaming Gratis: formazioni fantacalcio.



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno.

Arbitro: G Rocchi.

Vedere Napoli-Inter Live Streaming Gratis Link.



La partita di calcio Napoli Inter si può vedere in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. A disposizione streaming calcio gratis Rai Play, che permette di vedere in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Napoli Inter in diretta su Radio Rai 1.