DIRETTA NAPOLI INTER Streaming Alternativa Live, dove vederla Gratis Online

DIRETTA Napoli Inter Live Streaming – Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi 18 aprile 2021 in chiusura della 31a giornata di Serie A.

Gattuso non può contare sull’infortunato Ghoulam, ko anche Ospina. Non diponibile causa squalifica Lozano, con Osimhen pronto a ricoprire il ruolo di prima punta davanti a Insigne, Zielinski e Politano. Demme e Fabian Ruiz in mediana, con Meret tra i pali. Difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

Nell’Inter si rivede Barella dopo la squalifica scontata contro il Cagliari: il centrocampista sardo titolare al centro con Eriksen e Brozovic. Sulle fasce corsa a tre sull’out sinistro tra Young, Perisic e Darmian con quest’ultimo favorito, a destra Hakimi, in attacco il duo Lautaro Martinez-Lukaku. In porta Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la retroguardia.

Dove Vedere Napoli Inter Live Streaming

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky Go in streaming sulla piattaforma online.

Le formazioni di Napoli Inter

Possibile alternativa perpotrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso.

A disposizione in panchina: Contini, Zedadka, Maksimovic, Hysaj, Bakayoko, Costanzo, D’Agostino, Elmas, Labriola, Lobotka, Cioffi, Mertens.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Romelu Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte.

A disposizione in panchina: Radu, Padelli, Ranocchio, D’Ambrosio, Vecino, Gagliardini, Young, Sensi, Perisic, Sanchez, Pinamonti.

ARBITRO: Doveri di Roma. Assistenti: Costanzo-Ranghetti. Quarto uomo: Marini. Var: Mazzoleni. Avar: Paganessi.