Guru yoga tantrico arrestato per sequestro a Parigi

PARIGI (FRANCIA) – Un guru del yoga tantrico e altre 14 persone dovranno essere interrogate dalle autorità francesi sotto accusa di sequestro, violenza sessuale e tratta di persone, ha affermato una fonte vicina al caso all’agenzia di stampa AFP.

Gregorian Bivolaru, di 71 anni, che è comparso davanti a un giudice venerdì, è stato arrestato insieme agli altri coinvolti martedì durante una retata nella regione di Parigi e nel sud della Francia, durante la quale sono state trovate 26 donne, molte delle quali trattenute contro la loro volontà e che vivevano in “condizioni deplorevoli”.

Gli arresti fanno parte di un’indagine avviata dai pubblici ministeri francesi a luglio su una controversa setta fondata da Bivolaru, di nazionalità rumena e svedese, chiamata Movimento per l’Integrazione Spirituale Assoluta (MISA), che gestisce diverse scuole di yoga in Europa.

Un’organizzazione governativa francese ha richiesto l’indagine nel 2022 dopo che un gruppo per i diritti umani ha raccolto testimonianze di dodici ex membri.

La rete, conosciuta come ATMAN dopo essersi espansa al di fuori della Romania, ha diversi centinaia di seguaci nel paese. Sul loro sito web ufficiale, il gruppo si descrive come “la più grande scuola di yoga della Romania e d’Europa” e Bivolaru come il loro “mentore spirituale“. Nel 2008, l’organizzazione è stata espulsa dalla Federazione Internazionale dello Yoga e dall’Alleanza Europea dello Yoga perché le loro pratiche commerciali sono state considerate “illecite”, riporta un altro rapporto dell’AFP.

Si crede che MISA abbia incoraggiato donne di diverse nazionalità ad avere rapporti sessuali con Bivolaru e ad “accettare di partecipare a pratiche pornografiche retribuite in Francia e all’estero”, ha precisato la fonte giudiziaria consultata da AFP. Si insegnava yoga tantrico con l’obiettivo di “condizionare le vittime affinché accettassero rapporti sessuali attraverso tecniche di manipolazione mentale che cercavano di eliminare ogni nozione di consenso”, ha affermato questa persona.

I laboratori erano “dedicati esclusivamente alla soddisfazione dei desideri del principale sospettato”, ha aggiunto la fonte, affermando che si tratta di “un gruppo che ricorda la mafia e la prostituzione mascherata da filosofia”.

D’altra parte, il settantenne ha negato le accuse e ha dichiarato di essere “vittima di una cospirazione politica“. Ha inoltre affermato di essere stato un “leader spirituale” dotato di “doni straordinari” e che le donne “lo amavano”. In una dichiarazione, MISA ha definito “assurde” le accuse, sostenendo che il guru è stato oggetto di “campagne mediatiche” dagli anni ’90 che “volevano screditarlo”.

Ricercato dalla giustizia rumena, Bivolaru è fuggito in Svezia, dove ha cambiato nome in Magnus Aurolsson e ha ottenuto asilo politico nel 2006. Nel 2013, un tribunale rumeno lo ha condannato a sei anni di prigione. All’inizio del 2016, la Francia lo ha arrestato e lo ha consegnato alla Romania. Da allora e fino al suo arresto questa settimana, non si conosceva il suo paradero. Se condannato per sequestro, potrebbe ricevere fino a 30 anni di prigione, secondo la legge francese.