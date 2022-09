DIRETTA Monza-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla

Monza-Juventus streaming con DAZN (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Monza-Juventus, match valido per la 7a giornata di Serie A 2022/23, si giocherà all’U-Power Stadium di Monza oggi domenica 18 settembre 2022 agosto alle ore 15:00 italiane. Di fronte la squadra di Palladino e quella di Allegri. Di seguito subito le probabili formazioni di Monza-Juventus:

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer, Caprari. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Alessandro, A Ranocchia.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio; McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Allegri (squalificato). Squalificati: Cuadrado, Milik. Indisponibili: Rabiot, Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Akè, Locatelli.

Allegri (Juventus): “Più ci piangiamo addosso e peggio è. I risultati ti danno più tranquillità: io faccio sempre un esempio, di quando cascavamo dal giornale. Avevamo perso a Sassuolo, e il giorno dopo sorrisi a tutte le critiche che la Juve aveva giocato male. Quella partita subimmo un tiro su punizione di Sansone e noi sbagliammo 8 gol. A distanza di un girone, facemmo una partita qui col Sassuolo allucinante ma rischiammo tanto. Sapete cosa dissi alla squadra? Abbiamo fatto schifo. E’ il momento che fa pendere la situazione da una parte o dall’altra. Ho detto ai ragazzi non mi rovinate la sosta che mi devo rilassare e preparare poi la seconda tranche di partite. Dobbiamo stare zitti e cercare di vincere domani”.

Dove vedere Monza-Juventus in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Monza-Juventus in tv sarà visibile in diretta su DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

Dove Vedere Monza-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



Monza-Juventus streaming con il servizio a pagamento online DAZN: ci si collega al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l’app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo. Il pre-partita di Monza-Juventus live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Monza-Juventus Streaming link diverso da Rojadirecta Live

Monza-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Ricordiamo che la partita Monza-Juventus streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Monza-Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.