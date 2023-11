Real Madrid-Napoli Streaming e Diretta TV su Amazon Prime Video in esclusiva

CALCIO STREAMING – Il 29 novembre su Prime Video ci sarà la diretta esclusiva dell’incontro tra Real Madrid e Napoli, che sarà cruciale per

Come vedere edere Real Madrid-Napoli Streaming Gratis e Highlights

la qualificazione agli ottavi di finale della. La partita sarà trasmessa dalle 19:30 con calcio d’inizio alle, e ci saranno commentatori e inviati sul campo.

Real Madrid-Napoli in diretta streaming su Amazon Prime Video. Saranno disponibili anche gli highlights di tutte le partite della quinta giornata della competizione, insieme a statistiche e momenti salienti del match, grazie alla funzionalità X Ray. Inoltre, sarà possibile rivedere i momenti migliori delle partite tramite Alexa. Tutti i clienti Amazon Prime Video in Italia potranno guardare le partite attraverso l’app di Prime Video su diversi dispositivi, inclusi smart TV e dispositivi mobili. I clienti Prime possono provare il servizio gratuitamente per 30 giorni.