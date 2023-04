Milan-Napoli di Champions League Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva

La UEFA Champions League torna su Prime Video con il match tra Milan e Napoli che si disputerà domani mercoledì 12 aprile alle ore 21:00 italiane. Il Napoli fa il suo esordio nei quarti di finale di UEFA Champions League contro un rivale familiare, il Milan, campione in carica della Serie A che torna in questa fase per la prima volta dal 2012.

Probabili schieramenti. Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Messias, Krunic, Tonali; Brahim, Giroud, Leao. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

L’incontro Milan-Napoli su Prime Video sarà commentato da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con la presenza di Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro dallo stadio San Siro. La funzionalità X Ray sarà disponibile su tutti i dispositivi web, mobile e Smart TV, mentre gli highlights saranno riproducibili fino alle 23:59 del giovedì. Tutto ciò è incluso nell’abbonamento Amazon Prime senza costi aggiuntivi.