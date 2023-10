Champions League: Borussia Dortmund-Milan Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva

CALCIO STREAMING – Il Milan di Pioli andrà in Germania per affrontare il Borussia Dortmund nel secondo incontro della fase a gironi del Gruppo F della UEFA Champions League stagione 2023-2024. La partita si giocherà mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21 italiane e sarà trasmessa in diretta streaming online in esclusiva su Prime Video e saranno disponibili highlights e statistiche in tempo reale.

La telecronaca di Borussia Dortmund-Milan sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato come inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video ci sarà Gianpaolo Calvarese.

Gli appassionati potranno anche usufruire di Alexa per vedere i momenti salienti delle partite. I clienti Prime potranno vedere la partita in streaming tramite l’app di Amazon Prime Video su diversi dispositivi. Il servizio è gratuito per 30 giorni per chi non è ancora cliente Prime.