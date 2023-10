Napoli-Real Madrid: formazioni, streaming, diretta tv, quote scommesse

DIRETTA Napoli-Real Madrid streaming Live. La 2a giornata del Gruppo C della Champions League 23-24 vede il Napoli esordire al “Maradona” dopo aver trionfato fuoricasa per 2-1 contro il Braga alla prima partita. Il prossimo avversario dei partenopei sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, squadra che ha sconfitto l’Union Berlino di Leonardo Bonucci e Robin Gosens con una rete di Jude Bellingham nel recupero del secondo tempo.

Statistiche. Il Napoli non ha mai perso nelle ultime 5 partite casalinghe disputate in Champions League, vincendo tutte e 3 le partite della fase a gironi (4-1 contro il Liverpool, 4-2 contro l’Ajax e 3-0 contro i Rangers), seguite dalla vittoria per 3-0 contro l’Eintracht agli ottavi di finale e il pareggio per 1-1 contro il Milan ai quarti.

Pronostici per la partita. I bookmaker non si esprimono chiaramente, offrendo una quota di circa 2.60 per la vittoria del Napoli e mediamente 2.55 per il pareggio. In una partita così equilibrata, l’opzione “X primo tempo o X finale” a 1.65 non può essere esclusa. La possibilità che entrambe le squadre segnino in questa partita moltiplica la posta per 1.57.

Curiosità: il Napoli ha segnato almeno un gol nel primo tempo nelle prime tre partite casalinghe del campionato, quindi l’Over 0,5 Casa al 45′ è offerto a 1.97. Di seguito le propabili formazioni e dove vederla in streaming e in tv.

Napoli-Real Madrid: formazioni e arbitro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Olivera, D’Avino, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti.

A disposizione in panchina: Lunin, Canizares, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Carrillo, Kroos, Mendy, Brahim, Ceballos, Rodrygo.

Arbitro: Turpin (Francia).

Dove Vedere Napoli-Real Madrid in TV e Streaming Live: Alternative?



Napoli-Real Madrid in tv (si gioca alle ore 21 di oggi martedì 3 ottobre, stesso orario di Inter-Benfica che viene trasmessa in chiaro su Canale 5) con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Match visibile anche su Infinity+ per la quale servirà scaricare l’app dedicata su moderna smart tv.

Dove Vedere Napoli-Real Madrid Streaming alternativa



Live Napoli-Real Madrid Streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go (scaricando l’app o collegandosi al portale ufficiale) e Mediaset Infinity (scaricare l’app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook), a pagamento per tutti con NOW (servizio streaming on demand di Sky dopo aver acquistato il ticket Sport). Non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Real Madrid streaming.