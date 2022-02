DIRETTA Juventus-Torino Streaming Live Alternativa TV, come vedere Gratis Online il Derby di Serie A

DIRETTA Juventus-Torino Streaming Alternativa a Rojadirecta TV: tutte le informazioni su come vedere il match su internet e in televisione, probabili formazioni, qualche dato statistico, le ultime notizie prima del fischio d’inizio.

Juventus-Torino si gioca oggi alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino per la 26a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Sarà il Derby della Mole numero 154: 74 i successi della Juventus, 35 del Toro, 44 i pareggi. Nelle ultime 31 stracittadine c’è una sola vittoria granata, 2-1 nell’aprile 2015 con gol di Darmian e Quagliarella: per il resto 23 vittorie bianconere e 7 pareggi. Ultimo precedente è quello della gara di andata, vinta 1-0 dalla Juventus in casa del Torino con gol di Locateli all’88’.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

Juric (Torino) alla Gazzetta dello Sport: “Se esaminiamo il nostro percorso sui sei mesi arriviamo alla conclusione di aver fatto un ottimo lavoro. Vorrei che questo la gente del Toro ce lo riconoscesse venendo in massa allo stadio. Finora ho vissuto una situazione anomala: vivendo la città, leggendo i giornali, sai che sei in un club importante, amatissimo, seguitissimo. Poi entri all’Olimpico e trovi gli spalti poco affollati”.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Luca Pellegrini, Locatelli, McKennie, Aké, Kaio Jorge, Kean. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Chiesa, De Winter.

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Berisha, Izzo, Zima, Ansaldi, Aina, Ricci, Seck, Linetty, Zaza, Pjaca, Warming, Sanabria. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Edera, Fares, Praet.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Alassio e Tolfo. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Assistente Var: Stefano Liberti.

Juventus-Torino da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Sarà Pierluigi Pardo a raccontare Juventus-Torino su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita di San Siro sarà invece Massimo Ambrosini.

La Juventus ha vinto le ultime due partite casalinghe in campionato senza subire alcun gol e non arriva a tre successi di fila con clean sheet con Massimiliano Allegri in panchina da dicembre 2018 (tre).

La Juventus è la squadra che ha sconfitto più volte il Torino in Serie A (74 – di cui 40 in casa dei bianconeri) e quella che ha realizzato più reti nella competizione contro i granata (237).

La Juventus è la squadra che ha sconfitto più volte il Torino in Serie A (74 – di cui 40 in casa dei bianconeri) e quella che ha realizzato più reti nella competizione contro i granata (237).

Allegri (Juve) al Corriere dello Sport: “Sono stati messi da parte gli obiettivi personali e si pensa più alla squadra, ora ci conosciamo meglio e ci capiamo di più. Siamo più squadra e c’è voglia di tornare a vincere, quest’anno sarà quasi impossibile ma ci prepariamo per il prossimo”.