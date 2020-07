DIRETTA JUVENTUS TORINO Streaming: dove vedere il Derby in TV e in Internet con Paulo Dybala

Juventus Torino streaming con tutte le alternative legali a Rojadirecta. Alle 17:15 di oggi 4 luglio 2020 si gioca il Derby della Mole numero 150 nella storia della Serie A. L’ultima sconfitta interna della Juventus contro il Torino in Serie A risale all’aprile 1995; da allora i bianconeri hanno realizzato nove vittorie e quattro pareggi. La Juventus ha ottenuto una striscia di 6 vittorie consecutive in campionato, l’ultima nel match di martedì contro il Genoa, il Torino invece è reduce da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte di fila con Cagliari e Lazio nelle ultime 4 gare disputate.

Juve-Toro: CR7 Cristiano Ronaldo vs Andrea Belotti.

Fra i bianconeri Cristiano Ronaldo è il capocannoniere con 24 centri in 25 partite: 9 dei goal del fuoriclasse portoghese sono arrivati su calcio di rigore. Nelle fila granata, invece, “Il Gallo” Andrea Belotti è il bomber con 12 goal all’attivo in campionato.

