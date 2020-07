Diretta ROMA UDINESE Streaming Live, dove vederla in Video Online

Roma Udinese streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 21:45 di oggi giovedì 2 luglio 2020, per la 29a giornata di Serie A. Brusca frenata per la corsa della Roma, che dopo tre vittorie di fila cade sul campo del Milan e si allontana dal quarto posto, obiettivo dichiarato della società giallorossa e fondamentale traguardo per le finanze del club.

La Lupa cerca il riscatto ospitando l’Udinese, che non vince addirittura da ben nove giornate in campionato. L’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka ha disputato 34 gare e segnato 2 gol in Serie A con la maglia della Roma. Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul ha fatto il suo esordio in Serie A nell’agosto 2016 proprio contro la Roma – ai giallorossi ha segnato un solo gol in sette sfide di campionato.

Dove Vedere Roma Udinese Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.

Roma Udinese sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita sarà disponibile in live streaming su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Roma Udinese non viene trasmessa in chiaro. Per la tua connessione a Internet c’è sempre l’ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Roma Udinese Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Pellegrini, Veretout. Indisponibili: Pau Lopez.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Mandragora, Prodl.