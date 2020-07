Diretta ATALANTA NAPOLI Streaming Live, dove vederla in Video Online

Atalanta Napoli streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 19:30 di oggi giovedì 2 luglio 2020, per la 29a giornata di Serie A. La gara tra Atalanta e Napoli, oltre a rappresentare una splendida sfida tra attacchi formidabili, con Gomez, Zapata, Muriel e Ilicic da una parte e MIlik, Callejon, Mertens e Insigne dall’altra, rappresenterà per forza di cose il primo stop almeno per una delle due. Entrambe venderanno cara la pelle: Gasperini e Gattuso pronti alla battaglia. L’Atalanta si avvicina all’Inter e al terzo posto, il Napoli si avvicina alla Roma e al quinto.

Dove Vedere Atalanta Napoli Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.

Atalanta Napoli sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita sarà disponibile in live streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Atalanta Napoli non viene trasmessa in chiaro. Per la tua connessione a Internet c’è sempre l’ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Atalanta Napoli Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Malinovskyi. Indisponibili: Nessuno.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Allan.