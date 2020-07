Diretta LAZIO MILAN Streaming Live, dove vederla in Video Online

Lazio Milan streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 21:45 di oggi sabato 4 luglio 2020, per la 309a giornata di Serie A. Per la prima volta in campionato sotto la gestione Inzaghi, la Lazio (prima rivale della Juventus alla conquista dello scudetto) deve rinunciare a Immobile e Caicedo. Saranno Correa e Luis Alberto a formare l’attacco dei biancocelesti contro il Milan. Pioli non può contare sull’infortunato Castillejo e pensa alla conferma di Paquetà. In difesa rientrano Kjaer e Conti. Tre vittorie, fra cui quella di martedì scorso contro il Torino, e una sconfitta con l’Atalanta per la Lazio nelle ultime 4 giornate. Il Milan invece vien da 2 pareggi, compreso quello infrasettimanale con la SPAL, e 2 vittorie nelle ultime 4 partite. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lazio Milan in tv e streaming.

Dove Vedere Lazio Milan Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.

Lazio Milan sarà visibile con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

La partita sarà disponibile in live streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Lazio Milan non viene trasmessa in chiaro. Per la tua connessione a Internet c’è sempre l’ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Lazio Milan Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Immobile, Caicedo. Indisponibili: Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Marusic.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo.