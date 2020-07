DIRETTA GP Austria 2020 F1 Streaming: Oggi PARTENZA GARA Gratis su Sky, Forza Ferrari!

Diretta Formula 1: GP Austria 2020 streaming live. La Ferrari del giovane monegasco Charles Leclerc e quella del tedesco Sebastian Vettel faranno il loro esordio nella stagione di F1 2020 in quel del Red Bull Ring sul circuito di Spielberg per dare vita al Gran Premio d’Austria, prima prova del mondiale.

L’appuntamento è per le ore 12 di oggi sabato 4 luglio per la sessione di prove libere 3, alla quale farà seguito le qualifiche per decidere la pole position sulla griglia di partenza alle ore 15.

Dove vedere GP Austria di Formula 1 Streaming e Diretta TV in alternativa a Rojadirecta.

programmata per domenica 5 luglio alle ore 15:10 italiane

Diretta streaming del Gran Premio d’Austria, primo appuntamento di Formula 1 di questa stagione 2020, sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201), con gara e post gara anche su Sky Sport Uno.

Video streaming gratis (per gli abbonati) della corsa in Austria su Sky Go a pagamento su Now TV con i vostri smartphone, tablet e pc. Confermato l’evento in streaming gratis live anche su Rojadirecta che però ricordiamo che in Italia il sito è considerato illegale.