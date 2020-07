DIRETTA INTER BOLOGNA Streaming TV: dove vederla su Internet con Lukaku e Sanchez

Inter Bologna streaming con tutte le alternative legali a Rojadirecta. Alle 17:15 di oggi domenica 5 luglio 2020 si gioca a San Siro Inter Bologna valida per il turno 30 di Serie A. Dopo aver vinto la gara d’andata, l’Inter potrebbe ottenere due successi nello stesso campionato contro il Bologna per la prima volta dalla stagione 2015/16. Sono 72 le sfide in casa dell’Inter, con il Bologna in trasferta: il bilancio si compone di 40 vittorie interne, 21 pareggi e 11 successi esterni. L’Inter ha segnato 62 gol in campionato, negli ultimi 55 anni in Serie A solo nel 2006/07 ha fatto meglio dopo 29 giornate (63 reti). Il Bologna non pareggia una partita in trasferta in Serie A dallo scorso settembre; da allora ha subito gol in tutte le ultime 11 sfide esterne (5V, 6P).

Inter Bologna in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con DAZN utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Le probabili formazioni di Inter Bologna.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte. Squalificati: Skriniar. Indisponibili: Sensi, Vecino, Moses.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Mbaye, Poli, Santander, Skov Olsen.