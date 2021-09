DIRETTA INTER-BOLOGNA Streaming TV Alternativa a ROJADIRECTA Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Inter Bologna Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 18:00 ITA di oggi sabato 18 settembre 2021 per la 4a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022. L’Inter ha vinto le ultime 17 partite interne di campionato, solo tre squadre nella storia della Serie A hanno infilato una striscia di successi casalinghi più lunga: il Torino nel 1948 (21), il Milan nel 1950 (19) e la Juventus nel 2014 (25) e nel 2017 (33).

Le formazioni di Inter Bologna

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; J Correa, Lautaro Martinez. Allenatore S Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sanchez, Dzeko. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Sensi.

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Soumaoro, Theate, Mbaye, Dijks, Amey, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk, Vignato, Barrow. Indisponibili: Schouten, Kingsley.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Di Vuolo, Imperiale. IV uomo: Gariglio. VAR: Guida. AVAR: Paterna.

Dove Vedere Inter Bologna Live Streaming diverso da Rojadirecta

Inter Bologna da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Inter Bologna streaming.