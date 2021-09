DIRETTA JUVENTUS-MILAN Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Juventus Milan Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi domenica 19 settembre 2021 per la 4a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Sconfitta contro il Napoli e l’Empoli, la Juventus ha ottenuto solamente un punto, all’esordio contro l’Udinese, mentre il Milan ha superato Lazio, Cagliari e Sampdoria.

Le formazioni di Juventus Milan

Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Ho tre dubbi: uno in difesa, uno a metà campo e uno in attacco. Ci sono ancora tante partite prima della sosta, l’importante è che tutti si sentano parte del gruppo sia quando si gioca dall’inizio che quando si entra. Ci sono cinque cambi e verranno chiamati in causa tutti”.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, De Sciglio, L Pellegrini, McKennie, Ramsey, Kulusevski, Chiesa, Kean.

Stefano Pioli: “È una partita molto importante per entrambe le squadre, uno scontro diretto. Rimango convinto che per l’esito finale della classifica sarà utile fare più punti possibili con le squadre oltre le prime 7. Tutte le partite le prepariamo con la stessa attenzione e motivazione”.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, A Romagnoli, Tomori, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Conti, Jungdal, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Kalulu, Bennacer, Pellegri, Maldini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Dove Vedere Juventus Milan Live Streaming diverso da Rojadirecta

Juventus Milan da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Juventus Milan streaming.