DIRETTA UDINESE-NAPOLI Streaming TV Alternativa Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Udinese Napoli Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi lunedì 20 settembre 2021 in chiusura della 4a giornata del campionato di Serie A, edizione 2021-2022. Il Napoli ha la possibilità, vincendo oggi, di portarsi in vetta alla classifica in solitaria, rimanendo a punteggio pieno e lasciandosi dietro Inter e Milan a quota 10 punti.

La squadra di Luciano Spalletti, nei primi tre turni, ha avuto la meglio su Venezia (2-0), Genoa (2-1) e Juventus (2-1). L’Udinese di Gotti però è un’ostacolo difficile da superare. Sono anche loro infatti imbattuti: dopo il pareggio interno alla prima contro la Juventus (2-2), infatti, sono arrivate le vittorie contro Venezia (3-0) e Spezia (1-0). C’è da dire anche che i friulani hanno perso nove delle ultime 10 sfide contro il Napoli in Serie A (1N), subendo 2,7 reti in media a match nel periodo.

Le formazioni di Udinese Napoli

Luca Gotti: “La chiave per metterli in difficoltà? Le solite cose. Quando affronti le grandi squadre e, in generale sempre, serve tanta corsa ed essere aggressivi. Non dobbiamo aver paura e non mi aspetto una squadra stanca dopo la partita in Europa League”.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger; Pereyra; Pussetto. Allenatore Luca Gotti. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, De Maio, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Samardzic, Ianesi, Forestieri, Deulofeu, Beto.

Niente conferenza stampa di Luciano Spalletti ieri, nella vigilia di Udinese-Napoli. Per la prima volta da inizio stagione, il tecnico azzurro non ha parlato con i giornalisti per presentare la partita del giorno seguente.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, L. Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Manolas, Malcuit, Juan Jesus, Zielinski, Zanoli, Ounas, Politano, Petagna.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Alassio-Mondin. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Irrati. Avar: Liberti.

Dove Vedere Udinese Napoli Live Streaming diverso da Rojadirecta

Udinese Napoli da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Disponibile anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Allo stesso modo si potrà vedere con Sky Go (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti). Non ci sono altre alternative per vedere Udinese Napoli streaming.