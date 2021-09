cinghiali in centro a Roma: indisturbati fra le auto e i tavolini dei bar in via Trionfale

Continuano gli avvistamenti di cinghiali che passeggiano in tranquillità, questa volta in via Trionfale, a Roma fra le auto, i passanti ed i tavolini dei bar. I cinghiali ormai si muovono indisturbati nella Capitale, come questa mamma con nove cuccioli e altri tre esemplari, molto grossi, immortalati in un video mentre passeggiano indisturbati lungo la via, in fila.

Un problema noto, che molto ha a che fare con la presenza dei rifiuti cibo, per loro, e molto e con una mancata gestione degli ungulati che non spetta al Comune come prevede il protocollo del settembre 2019 sottoscritto da Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale.

Un documento nato “per attivare uno strumento idoneo per gestire e limitare al massimo la presenta di tali animali in ambiti urbani e periurbani allo scopo di mitigare le problematiche legate alla loro presenza, con particolare riferimento agli incidenti stradali, segnalate più volte da cittadini, associazioni ed istituzioni.

Un problema che va avanti da molti anni, infatti “La Vita in Diretta” della Rai aveva dedicato un serviziogià nel 2018. Ecco il video: