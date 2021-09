DIRETTA Fiorentina-Inter Streaming TV Alternativa a Rojadirecta Live, dove vederla Online Gratis

DIRETTA Fiorentina Inter Streaming Live invece di Rojadirecta. Si gioca a partire dalle ore 20:45 ITA di oggi martedì 21 settembre 2021 per la 5a giornata del nuovo campionato di Serie A, edizione 2021-2022.

L’ Inter va a segno da 23 partite consecutive di Serie A: dovesse trovare la rete in questo match eguaglierebbe la sua miglior striscia di partite di fila in gol nella storia della competizione (24 nella stagione 1949/50 sotto la guida di Giulio Cappelli).

La Fiorentina ha vinto le ultime due partite giocate di martedì in Serie A (v Juventus e Verona), tanti successi quanti quelli registrati dai viola in tutte le precedenti 14 gare in questo giorno nella competizione (3N, 9P).

Le formazioni di Fiorentina Inter

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Amrabat; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Cerofolini, Venuti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brazao, Correa, Sensi, Vidal.

Arbitro: Michael Fabbri, della Sezione di Ravenna.

Dove Vedere Fiorentina Inter Live Streaming diverso da Rojadirecta

Fiorentina Inter da vedere con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti DAZN (link www.dazn.com) in live streaming gratis sulla piattaforma online raggiungibile anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook. Non ci sono altre alternative per vedere Fiorentina Inter streaming.