DIRETTA FIORENTINA-INTER Streaming: orario e canale tv per vederla

Tutto pronto per vedere Fiorentina Inter streaming e diretta tv sul digitale alle ore 20:45 di oggi domenica 15 dicembre 2019, per la 16a giornata di Serie A. La Fiorentina di Vincenzo Montella sono dodicesimi in classifica con il Bologna con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. L’Inter capolista di Antonio Conte guidano la graduatoria a quota 38 punti, con un cammino di 12 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta e vorranno riscattare l’eliminazione dalla Champions League, maturata in settimana dopo la sconfitta interna contro il Barcellona.

Scopriamo dove vedere Fiorentina Inter streaming online e in diretta televisiva.

Dove vedere Fiorentina Inter Streaming Live differente da Rojadirecta.

La partita di calcio Fiorentina Inter in diretta tv sul digitale di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), con collegamenti pre-partita dalle ore 20:15 italiane per anticipazioni e interviste dell’ultimo minuto, e con la telecronaca in diretta che inizierà alle

italiane.

Fiorentina Inter streaming gratis per gli abbonati con l’applicativo Sky Go utilizzabile con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le probabili formazioni per Fiorentina Inter streaming.

Queste le probabili formazioni di Fiorentina Inter:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Montella. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ribery.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Asamoah, Gagliardini, Sensi, Barella, Sanchez.