DIRETTA CAGLIARI LAZIO Streaming, dove vedere la partita Gratis su Internet

Cagliari Lazio streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle 20:45 di oggi lunedì 16 dicembre 2019, come posticipo che chiude la 16a giornata di Serie A.

Cagliari Lazio sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky Go in streaming sulla piattaforma online.

Le probabili formazioni.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha realizzato la sua prima rete nel massimo campionato proprio contro il Cagliari, con la maglia del Genoa nell’agosto 2012. Contro i sardi in generale ha giocato otto partite di Serie A segnando sette gol e servendo un assist.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Squalificati: Olsen, Rog. Indisponibili: Castro, Ceppitelli, Birsa, Cragno, Pavoletti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Patric, J Lukaku, Marusic.

João Pedro ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Lazio, all’Olimpico nel 2014: dall’inizio di novembre, il giocatore del Cagliari è, alla pari di Immobile, il migliore marcatore del campionato italiano (cinque reti ciascuno).

Dove Vedere Cagliari Lazio Streaming Gratis e Diretta TV diverso da Rojadirecta.



Cagliari Lazio in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite) anche in alta definizione. A disposizione streaming calcio gratis per gli abbonati con Sky Go utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.

Ulteriore alternativa per vedere Cagliari Lazio streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.