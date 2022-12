Inghilterra-Francia Streaming Gratis alternativa: guardala su RaiPlay e Diretta Rai 1

Inghilterra-Francia streaming alternative e opzioni differenti a Rojadirecta TV. Primo quarto di finale del mondiale di calcio 2022: si giocherà oggi sabato 10 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente di Marocco-Portogallo che si gioca oggi alle 16 italiane. Scopriamo insieme dove faranno vedere Inghilterra-Francia streaming gratis e tv.

La prestazione di Bellingham, assieme a quelle di Phil Foden e Bukayo Saka, hanno sorretto l’Inghilterra dal torneo della scorsa estate, e prima dei quarti di finale, nessuna squadra è riuscita a superare i 12 gol segnati dall’Inghilterra in questa Coppa del Mondo. Tuttavia, per l’allenatore Southgate non è ancora sufficiente, e insiste che l’Inghilterra deve raggiungere il suo “più alto livello possibile” per questo scontro.

La Francia ha conquistato i quarti di finale grazie alla vittoria per 3-1 sulla Polonia, con Kylian Mbappé che ha messo a segno una brillante doppietta, migliorando ulteriormente il suo vantaggio nella classifica della Scarpa d’Oro, ma alcuni rapporti preoccupanti suggeriscono che potrebbe essere in dubbio per infortunio, dato che ha saltato l’allenamento francese martedì. Tuttavia, la nazionale ha già affrontato l’assenza di Karim Benzema, Paul Pogba e N’golo Kanté tra gli altri, e Olivier Giroud si è fatto avanti, per poi diventare il capocannoniere di tutti i tempi dei Bleus (52 gol) grazie al suo primo gol contro i polacchi.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Francia streaming

Inghilterra (4-3-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Foden; Kane. CT Southgate. A disposizione in panchina: Grealish, Sterling, Rashford, Tripper, Pope, Phillips, Dier, Coady, Alexander-Arnold, Mount, Ramsdale, Wilson, Maddison, Gallagher. Indisponibili: White. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. CT Deschamps. A disposizione in panchina: Areola, Mandanda, Saliba, Konaté, Disasi, Pavard, Veretout, Camavinga, Guendouzi, Y Fofana, Coman, Kolo Muani, Thuram. Indisponibili: L Hernandez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sampaio (Brasile). Guardalinee: Boschilla e Pires. 4° Uomo: Mohammed. VAR: Gallo. Assistente VAR: Martinez Munuera.

Inghilterra-Francia in TV su Rai 1



Inghilterra-Francia in tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi sabato 10 dicembre 2022. Telecronista Stefano Bizzotto con commento tecnico di Daniele Adani.

Inghilterra-Francia Streaming Gratis con Rai Play invece di Rojadirecta Online



Inghilterra-Francia streaming con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Telecronista Stefano Bizzotto con commento tecnico di Daniele Adani. Il pre-partita di Inghilterra-Francia live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Inghilterra-Francia Streaming link alternativa a Roja directa Live

Ricordiamo che la partita Inghilterra-Francia streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ulteriore alternativa per vedere Inghilterra-Francia streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.