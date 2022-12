Marocco-Portogallo Streaming Gratis alternativa RaiPlay e Diretta Rai 1

Marocco-Portogallo streaming alternative e opzioni differenti a Rojadirecta TV. Primo quarto di finale del mondiale di calcio 2022: si giocherà oggi sabato 10 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane all’Al Thurama Stadium di Doha. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente di Inghilterra-Francia che si gioca oggi alle 20 italiane. Scopriamo insieme dove faranno vedere Marocco-Portogallo streaming gratis e tv.

La squadra che ha fatto la storia affronterà un avversario pericoloso, con la vittoria pesante per 6-1 del Portogallo contro la Svizzera nell’ottavo di finale che è stata solo la seconda volta che il Portogallo ha segnato almeno 6 gol in una partita di un grande torneo. Un’enorme sottotrama di quella vittoria è stata la scelta dell’allenatore Fernando Santos di lasciare in panchina Cristiano Ronaldo, una decisione pienamente confermata dal giocatore che lo ha sostituito — il 21enne Gonçalo Ramos — che ha segnato una tripletta alla sua prima partita da titolare ad un Mondiale.

Il giovane attaccante è il primo giocatore ad avere raggiunto quell’impresa al suo debutto completo in questa competizione dopo Miroslav Klose nel 2002, ed ha avuto un ruolo fondamentale in una squadra fluida che vede ora la ‘Seleção’ alla prima vittoria in 16 anni in una fase ad eliminazione diretta di un Mondiale. La fiducia in patria sta crescendo, soprattutto perché il Portogallo è guidato da Santos, che è già un eroe dopo avere portato il Portogallo alla gloria durante l’Europeo del 2016.

Le probabili formazioni di Marocco-Portogallo streaming

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, El-Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT Walid Regragui.

A disposizione in panchina: El Kajoui, Tagnaouti, Aguerd, El Khannous, Benoun, Attiat-Allah, Hamdallah, Sabiri, Chair, Aboukhal, Ezzllzouli, Dari, Cheddira, Jabrane, Harit. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Saiss, Amrabat, Sabiri.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Otavio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Joao Felix. CT Santos.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Jose Sa, Palinha, CR7 Cristiano Ronaldo, Antonio Silva, Leao, Vitinha, Joao Mario, Neves, Guerreiro, Horta, André Silva, Matheus Nunes. Indisponibili: Mendes, Pereira. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bruno Fernandes, Pereira, Joao Felix, Neves, Ruben Dias.

Arbitro: Facundo Tello (Argentina). Guardalinee: Brailovsky, Chade (Argentina). Quarto uomo: Barton (El Salvador). VAR: Vigliano (Argentina). Assistente VAR: Bengoetxea (Spagna).

Marocco-Portogallo in TV su Rai 1



Marocco-Portogallo in tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi sabato 10 dicembre 2022. Telecronista Dario Di Gennaro con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Marocco-Portogallo Streaming Gratis con Rai Play invece di Roja Live Online



Marocco-Portogallo streaming con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Marocco-Portogallo live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

