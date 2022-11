Spagna-Germania in Diretta Streaming Gratis su Rai 1 e Rai Play

Spagna-Germania streaming alternative e opzioni differenti a Rojadirecta TV. Secondo turno della fase a gironi dei mondiale di calcio 2022: si giocherà oggi domenica 27 novembre 2022 alle ore 20 italiane allo Stadio Al Bayt Stadium (Al Khor). Classifica attuale: Spagna, Giappone e Costa Rica 3 punti, Germania 0 punti. Spagnoli e tedeschi una partita in meno. Scopriamo insieme dove faranno vedere Spagna-Germania streaming gratis e tv.

La natura della Spagna, così devastante in attacco, sembra possa inquietare la Germania, che è rimasta sconvolta dalla sconfitta per 2-1 nella prima partita contro il Giappone, soprattutto perché la Spagna aveva battuto la Germania per 6-0 nell’ultimo scontro diretto — la sconfitta più pesante subita dalla Germania dal 1931 in poi (considerando nel periodo tra il 1949 al 1990 la Nazionale della Germania Ovest)! Quel risultato sembrava che l’anno scorso abbia accelerato l’uscita di scena dell’allenatore tedesco di lunga data Joachim Löw, ma l’attuale allenatore Hansi Flick, che in passato era stato l’assistente di Löw, dovrà ora cercare di rimettere a posto le cose ed evitare la ripetizione dell’uscita sconvolgente della Germania alla fase a gironi nel 2018. Non riuscire a vincere qui potrebbe anche fare uscire i ‘Die Mannschaft’ dal torneo ancora prima della terza ed ultima partita, se il Giappone dovesse avere battuto la Costa Rica nella mattina di questo stesso giorno.

L’imprevedibilità della Germania, che aveva dominato le Qualificazioni per il Mondiale (9 vittorie, 1 sconfitta), prima di non riuscire a stupire nella UEFA Nations League (1 vittoria, 4 pareggi, 1 sconfitta), è stata dimostrata nel modo più duro durante la sconfitta contro il Giappone. Quella è stata la prima volta dal 1978 che la Germania (considerando l’allora Germania Ovest) ha perso una partita ai Mondiali dopo essere stata in vantaggio al termine del primo tempo, anche se il totale di 3,3 gol attesi (xG) è stato il quantitativo più alto mai registrato (dal 1966) per una squadra che ha perso una partita di un Mondiale, il che significa che i gol della Germania potrebbero solo essere dietro l’angolo.

Le probabili formazioni di Spagna-Germania streaming

Spagna (4-3-3): Simòn; Carvajal, Rodri, Laporte, J Alba; Gavi, Busquets, Pedri; F Torres, Morata, Asensio. CT: Luis Enrique. A disposizione in panchina: Sanchez, Raya, Azpilicueta, P Torres, E Garcia, Balde, Guillamon, Koke, Llorente, Soler, Ansu Fati, N Williams, Pinto, Sarabia, Olmo.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Gundogan, Musiala; Muller. CT: Flick. A disposizione in panchina: Ter Stegen, Trapp, Klostermann, Ginter, Schlotterbeck, Bella Kotchap, Gunter, Brandt, Gotze, Hofmann, Sané, Adeyemi, Havertz, Moukoko, Fullkrug.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra-De Vries. 4° Uomo: Kovacs. VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Irrati (Italia).

Spagna-Germania in TV su Rai 1



Spagna-Germania in tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi domenica 27 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Spagna-Germania Streaming Gratis con Rai Play invece di Rojadirecta Online



Spagna-Germania streaming con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Spagna-Germania live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

