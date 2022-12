Olanda-Argentina Streaming Gratis: guardala su RaiPlay e Diretta Rai 1

Olanda-Argentina streaming alternative e opzioni differenti a Rojadirecta TV. Primo quarto di finale del mondiale di calcio 2022: si giocherà oggi venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane al Lusail Iconic Stadium di Lusail. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente di Croazia-Brasile che si gioca oggi alle 16 italiane. Scopriamo insieme dove faranno vedere Olanda-Argentina streaming gratis e tv.

L’Argentina ha dovuto lavorare sodo per raggiungere i quarti di finale per la quarta volta negli ultimi cinque Mondiali, ed ora può formalmente mettersi alle spalle l’uscita deludente agli ottavi di finale nel 2018. Il gol subìto durante la vittoria per 2-1 nell’ultima partita contro l’Australia è stato considerato un autogol, quindi l’Argentina potrebbe anche vantarsi di non avere subìto gol da nessun giocatore avversario nell’arco delle sue tre vittorie consecutive, con la ‘Albiceleste’ che sta ora prendendo un certo slancio dopo la sconvolgente sconfitta per 2-1 contro l’Arabia Saudita nel turno di apertura della fase a gironi.

Il senso dell’importanza di questa partita non è sfuggito all’allenatore Lionel Scaloni, che ha descritto questo scontro con Van Gaal in una conferenza stampa all’una di notte come “Un momento di orgoglio”, ma ha anche dichiarato che la sua squadra è pronta a qualsiasi sfida: “I miei giocatori sono nati per giocare questo genere di partite”. La Nazionale che è stata due volte Campione del Mondo ha visto prestazioni imperiose, in particolare nei primi tempi, dopo essere stata in vantaggio alla fine del primo tempo in tutte e 13 le sue partite durante quest’anno solare (11 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta).

Le probabili formazioni di Olanda-Argentina streaming

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, F De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. CT Van Gaal. A disposizione in panchina: Pasveer, Bijlow, De Ligt, De Vrij, Frimpong, Malacia, Taylor, Koopmeiners, Berghuis, Simons, Lang, Bergwjin, L De Jong, Janssen, Weghorst.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Di Maria. CT Lionel Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Montiel, Foyth, Lisandro Martinez, Pezzella, Acuna, Guido Rodriguez, Paredes, Palacios, Correa, Dybala, Almada, Lautaro Martinez.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devis-Perez Del Palomar (Spagna). IV Uomo: Gomes (Sud Africa). VAR: Hernandez Hernandez (Spagna). Assistente VAR: Fischer (Canada).

Olanda-Argentina in TV su Rai 1



Olanda-Argentina in tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi venerdì 9 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Olanda-Argentina Streaming Gratis con Rai Play invece di Rojadirecta Online



Olanda-Argentina streaming con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Olanda-Argentina live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Olanda-Argentina Streaming link alternativa a Roja directa Live

Ricordiamo che la partita Olanda-Argentina streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ulteriore alternativa per vedere Olanda-Argentina streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.